Jujutsu Kaisen: Yuji itadori è destinato a morire nel manga?

Se c'è un elemento che la battaglia con Sukuna ha suggellato, è la possibilità che in ogni istante del racconto uno stregone, soprattutto nel fronte degli “eroi”, possa andare incontro ad un esito nefasto. Lo stesso vale per Yuji Itadori, forse il personaggio dai valori più edificanti di Jujutsu Kaisen, ma che appare destinato a morire nel manga.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più brutali di Jujutsu Kaisen 2, quando si parla delle strategie intrinseche del manga, degli elementi su cui Gege Akutami ha fondato i linguaggi (narrativi, estetici) della propria opera, non si può che portare il pensiero alla radicalità con l'autore persegue una assoluta democratizzazione della violenza. Agli occhi del mangaka, nessun personaggio, maledizione o umano che sia, si può astrarre dal richiamo diabolico della morte, proprio perché l'universo in cui sono calati è endemicamente corrotto dal suo interno, come se non ci fosse altra via alla cancellazione dei mali del mondo che non sia quella dell'opposizione brutale di forze. Una strategia, questa appena delineata, che spinge ogni esponente del racconto a compromettere la propria incolumità sull'altare del sacrificio personale e collettivo.

In tal senso, la morte di un personaggio “innocente” e dai valori cristallini come Nobara (inserita nelle quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2) ha segnato nella narrazione un vero e proprio spartiacque simbolico, sia per quel che riguarda gli sviluppi su cui si fondano gli intrecci del manga, sia da una prospettiva puramente ideologica.

Oltre a rappresentare uno dei momenti più lancinanti dell'intero racconto, ciò che la scomparsa della ragazza ha comportato a livello narrativo è stato da un lato lo sdoganamento di quel dogma che vede nei protagonisti degli shōnen le figure a cui legare necessariamente la risoluzione finale dei conflitti - al punto che i grandi personaggi dei manga action, anche quando muoiono, terminano il loro percorso verso l'epilogo dell'opera – e dall'altro l'affermazione di un inesorabile trionfo del male – e di chi lo rappresenta, cioè Sukuna – sul sistema di valori degli eroi, destinati così a rinunciare alla supremazia degli ideali per cui si battono, in favore del soggiogamento, nel caso specifico di Jujutsu Kaisen, alle maledizioni.

Ecco allora che Yuji, in quanto rappresentante e sintesi metaforica dello spettro valoriale degli “eroi”, potrebbe seguire un destino analogo a quello dei suoi compagni, proprio alla luce di questa inesorabilità del male e degli effetti che genera nel mondo. D'altronde, se ci pensiamo, Gege Akutami ha già confermato questo andamento nefasto con l'uccisione non solo di Nobara, ma anche di Gojo (tanto che per noi il personaggio non deve più ritornare in Jujutsu Kaisen) e, in parte, dello stesso Fushiguro, costretto com'è a vedere il suo corpo (controllato da Sukuna) uccidere l'amata sorella, fino a rimanere confinato all'interno di una dimensione interiore da cui, con molta probabilità, farà fatica ad uscire.

E anche in caso il figlio di Toji riuscisse ad astrarsi dal giogo della maledizione e ad aiutare il compagno nello scontro con l'essere demoniaco, non è detto che lo stregone non possa perire davanti agli occhi del protagonista, lasciando così Itadori solo in un mare di morte e disperazione: che magari gli restituirà la forza per neutralizzare colui che albergava nel suo stesso corpo, per poi osservare, chi sa, quanto il suo sacrificio non abbia veramente cambiato il mondo, con l'universo di Jujutsu Kaisen che continuerà, imperterrito, a seguire le regole di un gioco diabolico come quello in cui è sprofondato l'intero Giappone.