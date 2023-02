Jujutsu Kaisen: Yuji Itadori sarà mai felice? La situazione dopo gli ultimi eventi

La storia di Jujutsu Kaisen è molto oscura, molto di più degli altri shonen di combattimento, in particolare prendendo in considerazione quelli della stessa rivista di manga, Weekly Shonen Jump. Questo miscuglio tra Naruto e Hunter x Hunter si è evoluto in un modo unico grazie alle dinamiche generatesi tra i vari protagonisti e antagonisti.

Yuji Itadori è il vero protagonista di Jujutsu Kaisen ed è un personaggio molto coraggioso e altruista, che si batte per proteggere i suoi amici e gli innocenti, cosa che ha voluto mettere in chiaro fin dal primo capitolo, seguendo le parole del nonno ormai deceduto. Ha una personalità solare e amichevole, ed è molto rispettoso nei confronti delle altre persone. Tuttavia, sotto la superficie si nasconde un lato oscuro e inquietante, dovuto alla presenza del Sukuna all'interno di lui.

Ed è proprio Ryomen Sukuna ad averlo tradito, se così si può dire, negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen. Il trasferimento della maledizione nel corpo di Megumi Fushiguro ha causato il panico in Yuji, che pensava di aver trovato finalmente il suo scopo di vita. Fino a ora, infatti, il ragazzo aveva pensato di diventare il contenitore di tutto il potere di Sukuna, sopprimendolo e portandolo dentro di sé fino al momento in cui sarebbe stato giustiziato, sigillando per sempre il terribile essere caduto. Questo ruolo da ingranaggio in qualcosa di più grande era ciò che rendeva Yuji un personaggio molto particolare nel panorama shonen, ed era un obiettivo che gli dava felicità, nonostante la morte che lo circondava.

Eppure, questo obiettivo gli è stato strappato dalle mani. Con Sukuna che ha preso il possesso del corpo di Megumi, Yuji è più che mai in crisi: ha perso i suoi due compagni di gruppo, ha perso un maestro, ha perso la sua ragione di vita e non è in grado di alzare un dito contro il suo nemico più forte, che invece l'ha sfruttato fino all'ultimo. E adesso, Yuji perde anche parte della sua forza, e rimane comunque inferiore a Sukuna, come si vede il possente pugno che lo scaraventa via in Jujutsu Kaisen 213.

Riuscirà Yuji Itadori a essere felice alla fine di Jujutsu Kaisen? Sembra proprio di no, perché se la situazione rimanesse questa allora sarebbe costretto a uccidere definitivamente Megumi, vivendo un'esistenza in cui non ha potuto aiutare uno dei suoi più cari amici. Eppure, sembra che Gege Akutami voglia percorrere proprio questa strada, dato che Jujutsu Kaisen è un manga molto dark proprio per intenzione dell'autore.