Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori è forte quanto uno Stregone di Grado Speciale?

Il manga di Jujutsu Kaisen sta raggiungendo il climax, mentre la trama continua a sorprendere. Yuji Itadori, assieme ai suoi compagni, sta lottando duramente per salvare i suoi amici e sconfiggere una delle minacce più grandi con cui si sia mai confrontato. Tuttavia, molti lettori hanno dubbi sul potenziale del protagonista.

L'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen ha introdotto Maki Zenin nella battaglia contro Ryomen Sukuna, il temibile Re delle Maledizioni. Yuji Itadori e Yuta Okkotsu hanno trovato il piano perfetto per sconfiggere il temibile Re delle Maledizioni e salvare una volta per tutte l'anima di Megumi Fushiguro, intrappolata nel corpo del villain. Purtroppo, hanno scoperto che il loro caro amico si trova in uno stato di completa disperazione e non intende essere aiutato.

Sembra proprio che Yuji non avrà ancora il suo momento di gloria, in cui riuscirà finalmente ad essere d'aiuto al suo team, ma questo non significa che non sia capace quanto i suoi compagni. Con tutto ciò che ha dimostrato finora, il protagonista sembra aver raggiunto il livello di Stregone di Grado Speciale, seppur non sia stato ancora certificato come tale. Dal non essere a conoscenza dell'Energia Maledetta a perforare l'anima di Mahito e ora mettere in difficoltà Sukuna, ha mostrato un miglioramento esponenziale.

La prova più evidente di questo miglioramento è l'uso da parte di Yuji della Tecnica Maledetta Inversa, notoriamente difficile da utilizzare da parte degli stregoni. Non è ancora chiaro come sia riuscito a padroneggiarla, ma averla compresa in un mese è una testimonianza della sua capacità. Questo lo mette tra i pochi nomi nel mondo del Jujutsu, come Gojo, Sukuna e Shoko che sanno usare questo genere di tecnica.

Quando, nel capitolo 251 di Jujutsu Kaisen, ha utilizzato della Manipolazione del Sangue, è riuscito a stupire persino Sukuna. Molto probabilmente, è stato in grado apprendere - in un breve lasso di tempo - la tecnica da Choso o Noritoshi Kamo. Inoltre, ha mostrato una notevole resistenza in battaglia che, combinata alla sua immensa forza sovrumana, lo rendono una vera minaccia. Se non è ancora uno Stregone di Grado Speciale, senza dubbio sta lottando come tale.