Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori e il potere dell'anima: di cosa è capace?

La tensione è alle stelle con l'ultimo cliffhanger del manga di Jujutsu Kaisen, nato dalla mente di Gege Akutami. La lotta contro Ryomen Sukuna nel territorio di Shinjuku continua e adesso tocca al protagonista Yuji Itadori sfoggiare una delle sue mosse più potenti. Ma, nello specifico, di cosa si tratta?

Il capitolo 249 di Jujutsu Kaisen ha mostrato il ritorno in scena di Yuta Okkotsu che, dopo aver finalmente sconfitto Kenjaku, è pronto e determinato a fronteggiare Sukuna. Il vero potenziale di Yuji Itadori è ancora avvolto nel mistero e i lettori temono che non possa essere in grado di sconfiggere il Re delle Maledizioni da solo. Tuttavia, l'ultimo cliffhanger anticipa che proprio Yuji è destinato a rivoluzionare l'esito della battaglia.

Il protagonista ha infatti una tecnica maledetta che funge da arma segreta. Quest'ultima potrebbe rivelarsi la chiave per abbattere il tiranno Sukuna e salvare finalmente l'anima di Megumi Fushiguro, intrappolata nel corpo del Re delle Maledizioni.

Mentre l'eroe si prepara a giocare un ruolo cruciale nel finale di Jujutsu Kaisen, il Re delle Maledizioni lo osserva con sospetto, consapevole del pericolo che questo nuovo potere rappresenterà per il suo dominio. L'obiettivo è chiaro: catturare l'anima di Megumi Fushiguro e liberarla dal giogo di Sukuna. Non ci resta che attendere l'uscita del capitolo 250 di Jujutsu Kaisen per scoprire in cosa consiste questo misterioso potere.