Jujutsu Kaisen, e ora che fine farà Yuji Itadori? La situazione sul suo potere maledetto

Nel 2018, ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump - dopo una serie di oneshot poi raggruppati in uno speciale volume unico - il manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Questo shonen ha una deriva molto più oscura di altri colleghi sulla stessa rivista o di altri manga di altre case editrici, e questo si sta vedendo di recente.

Il protagonista è Yuji Itadori, un liceale dotato di un'incredibile forza fisica e un'indole coraggiosa che si ritrova a che fare con il mondo delle maledizioni. Ed è proprio l'evento che lo porterà a diventare il nuovo recipiente del terribile Ryomen Sukuna che darà il via alla storia di Jujutsu Kaisen. A causa di ciò, Yuji sarà costretto a entrare in questo universo parallelo che vede gli stregoni vivere nascosti dagli umani normali, affrontando le maledizioni grazie all'energia malefica in proprio possesso.

Finora Yuji non ha mai mostrato particolari affinità con l'energia malefica né ha mai sfruttato qualche tecnica particolare se non incrementi fisici. Gran parte della sua forza derivava da Ryomen Sukuna, il malvagio spirito maledetto in grado di distruggere tutto e di portare rovina in lungo e in largo con pochi gesti. Il malefico Ryomen Sukuna però ha sconvolto tutto catturando il corpo di Megumi e abbandonando Yuji. E ora cosa c'è in serbo per il protagonista?

Senza la presenza di Sukuna nel suo corpo, Yuji non è più immune alla tecnica di manipolazione dell'anima, anche se per ora la tecnica usata da Mahito non sembra più pericolosa, anche se potrebbe sempre tornare a causa di Kenjaku. Però, come disse in passato Satoru Gojo, il corpo di Yuji potrebbe aver assimilato la tecnica di Sukuna.

Adesso è il momento di risvegliare tutte le tecniche maledette di Itadori, che non può fare altro che rialzarsi e rispondere al nemico finale del manga da cui si è finalmente staccato.