Jujutsu Kaisen: Yuji ha un nuovo fratellone, di chi si tratta?

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta preparando all'esordio di un nuovo arco narrativo completamente incentrato sul Culling Game organizzato da Noritoshi Kamo. Tuttavia, prima che possa prendere ufficialmente prendere piede, l'autore Gege Akutami sta ancora analizzando le ricadute dell'incidente di Shibuya.

Uno degli sviluppi più strani della saga dell'incidente riguarda Yuji, il quale è stato chiamato "fratello" dal Death Painting Womb Choso, che aveva appena perso i suoi due veri fratelli proprio per mano del protagonista.

Choso ha spiegato a se stesso che Yuji è diventato suo fratello minore poiché in lui sentiva la risonanza del sangue dei suoi fratelli. E nel capitolo 144 dell'opera di Akutami, Yuji smette di respingerlo e lo riconosce ufficialmente come il suo grande fratellone.

Proprio come Aoi Todo durante l'arco del Kyoto Goodwill Event, Choso ha una sorta di strano flashback in cui immagina Yuji uscire con lui, Eso e Kechizu. L'ex antagonista è fortemente convinto che Yuji sia una reincarnazione dei suoi due fratelli e proprio per questo gli sarà di supporto durante il torneo di Kamo.

