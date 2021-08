Jujutsu Kaisen: Yuji e Sukuna protagonisti dello stesso cosplay ma al femminile

Nell'ultimo periodo si sente spesso parlare di Jujutsu Kaisen, l'ultimo fenomeno del momento di casa Weekly Shonen Jump divenuto virale a seguito della prima stagione dell'anime a cura di Studio MAPPA che ha adattato con un'altissima qualità tecnica il gioiellino di Gege Akutami.

In attesa di conoscere quale sarà il futuro dell'anime di Jujutsu Kaisen, che nel frattempo proseguirà a breve con il film prequel intitolato Jujutsu Kaisen 0 e incentrato su Yuta Okkotsu, i fan stanno continuando a supportare il franchise con straordinarie manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche piuttosto originali.

A tal proposito, recentemente la cosplayer Xen, che vanta quasi 75mila seguaci su Instagram, ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio al manga di Gege Akutami. In particolare, l'artista ha ritratto contemporaneamente Yuji Itadori e la sua nemesi, Sukuna, con un piccolo particolare: entrambi sono reinterpretati al femminile. Potete apprezzare il risultato in questione nella foto pubblicata su Instagram e allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace il lavoro di Xen? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento su Jujutsu Kaisen, lo shonen dark di Shueisha ed erede di Hunter x Hunter e Naruto.