Jujutsu Kaisen: Yuji e Todo formano un team impressionante

L'anime di Jujutsu Kaisen ha finalmente raggiunto il culmine dell'arco narrativo del Kyoto Goodwill Event, festival in cui gli studenti del Tokyo e del Kyoto Jujutsu Tech si sono riuniti per delle esibizioni amichevoli. Ma ora i membri delle due scuole devono allearsi per affrontare un nuovo mostruoso avversario.

Nell'episodio 19 di Jujutsu Kaisen, invece di combattere l'un l'altro come come fatto in precedenza, gli studenti dei due Licei devono unirsi per affrontare la minaccia dettata da un nuovo spirito maledetto, Hanami.

Il primo incontro tra Yuji Itadori e Aoi Todo aveva sconvolto gli spettatori: dopo un violentissimo scontro, che ha visto il protagonista avere la peggio, i due avevano legato per un motivo assurdo. E in questa nuova puntata i fan hanno potuto ammirare quanto questo duo sia perfettamente sincronizzato anche in battaglia.



Quando il folle duo arriva giusto in tempo per salvare Megumi e Maki dall'assalto di Hanami, Todo si fa da parte per convincere Yuji a diventare più forte e ottenere nuovi poteri. Grazie alle parole del suo amico, il protagonista riesce a scatenare una nuova tecnica, il Black Flash, la quale lo pone sullo stesso livello di Todo.



Formando un tag team imprevedibile e implacabile, Yuji e Todo scatenano i loro attacchi sincronizzati contro lo spirito maledetto. Cosa ne pensate di questa coppia irresistibile? Nel mentre, ecco la nuova evocazione di Megumi in Jujutsu Kaisen.