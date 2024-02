Jujutsu Kaisen, quello di Yuta è il Dominio più forte del manga?

Sin dal suo debutto nel capitolo 0 di Jujutsu Kaisen trasposto in film dagli artisti dello studio MAPPA, Yuta Okkotsu ha dimostrato la sua unicità come stregone, diventando sorprendentemente uno dei giovani più promettenti della Jujutsu High. Ora, l’autore Gege Akutami, ha finalmente rivelato il suo reale potenziale mostrando il suo dominio.

Da qui in avanti attenzione a importanti spoiler su quanto letto nel capitolo 249 di Jujutsu Kaisen, disponibile sulla piattaforma MangaPlus.

In seguito alla sconfitta di Satoru Gojo, ucciso da Sukuna, ad affrontare il Re Demone è arrivato Yuta Okkotsu, giovane che si dice abbia ereditato la volontà del grande Gojo. Poco dopo la sua entrata in campo, consapevole di aver di fronte a sé un avversario letale ed estremamente pericoloso, Yuta non esita ad attivare l’espansione del suo dominio, Authentic Mutual Love, rivelando per la prima volta ai lettori i suoi effetti e le sue peculiarità.

All’interno del dominio, Yuta è infatti capace di attingere a numerose tecniche diverse, copiate nel corso degli anni e dei molti scontri combattuti da lui e dalla sua cara Rika. Sukuna, in attesa di poter usare nuovamente le sue capacità e attingere all’espansione del dominio, si trova attualmente nel regno di Yuta, il quale riesce a ferirlo gravemente e a ottenere un vantaggio, sebbene possiamo aspettarci che sia solo temporaneo.

Nel capitolo 249 viene descritta l’abilità innata di Yuta: Copia, che si libera di ogni vincolo e limite all’interno del dominio, rappresentato da un insieme di croci e pilastri completamente ricoperti di katane, all’interno delle quali sono contenute tecniche maledette, pronte a essere sfruttate dal protagonista. La quantità e varietà di attacchi disponibili pongono Yuta in netto vantaggio contro Sukuna, per non inserire anche l’incredibile potenza di Rika nell’equazione.

In sostanza, ora Yuta è l’unico che potrebbe realmente fermare Sukuna, nel tentativo di liberare il corpo di Megumi da quell’invasione. In conclusione, ecco gli spoiler sul capitolo 250 di Jujutsu Kaisen, e un approfondimento sui nuovi poteri di Yuji Itadori.