Jujutsu Kaisen, Yuta Okkotsu ha qualche chance di battere QUEL nemico?

L'arco del Culling Game sta accompagnando i fan di Jujutsu Kaisen da ormai diverso tempo. Dopo una serie di colpi di scena micidiali, si è arrivati persino alla probabile conferma di una morte illustre in Jujutsu Kaisen. Ora che la saga finale è entrata nel vivo, è lecito chiedersi se Yuta Okkotsu riuscirà a sopravvivere.

Lo scontro tra Sukuna e Yuta è iniziato nel capitolo 248, in cui Gege Akutami si è concentrato su alcune riflessioni del Re delle Maledizioni. Infatti, Sukuna si è chiesto perché disprezzi tanto Yuji, il protagonista di Jujutsu Kaisen, offrendo anche risposte interessanti ai lettori.

È verso la fine del 248 che Yuta è arrivato in soccorso di Yuji, e ora entrambi sono in pericolo di vita. Finalmente, lo stregone che abbiamo conosciuto in Jujutsu Kaisen 0 potrebbe usare il proprio Dominio per cercare di avere la meglio sul temibile nemico, che appare ancora come imbattibile.

La speranza è quella di soverchiarlo o sfinirlo, usando tutte le risorse offerte dall'energia malefica rimasta ai due stregoni in battaglia. Anche Rika, lo Spirito Maledetto legato a Yuta, è entrata in scena con un attacco devastante che Sukuna ha dovuto bloccare con tutti gli arti a sua disposizione.

A questo punto, il Re e la Regina delle Maledizioni sono pronti a scontrarsi per decretare chi sia il più forte tra i due, anche se Akutami, in passato, pare aver confermato che Sukuna è superiore a Yuta e Yuji. Le possibilità di vittoria per Rika si alzano se si considera che Sukuna sta combattendo da molto tempo e potrebbe essere ormai stanco.

Inoltre, Sukuna ha perso la capacità di usare l'Espansione del Dominio contro Gojo e ha consumato diversa energia malefica. Quindi il dislivello di forza con Rika sembra essersi notevolmente assottigliato. Basteranno questi elementi a decretare la vittoria di Yuta o diventerà l'ennesima vittima di Akutami in Jujutsu Kaisen? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti!