Jujutsu Kaisen, Yuta Okkotsu è destinato a lasciare la serie?

Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno posto le basi per uno scontro straordinario, ponendo Yuta Okkotsu, protagonista del prequel della serie di Gege Akutami, nonché uno dei migliori stregoni della nuova generazione, contro un avversario che sembra avere tutte le carte in regola per eliminarlo definitivamente dalla serie.

Da qui in avanti attenzione agli spoiler sugli ultimi eventi del manga di Jujutsu Kaisen.

Yuta si trova, infatti, contro Sukuna, il Re Demone tornato al potere grazie al trasferimento nel corpo di Megumi e in seguito alla straordinaria vittoria ottenuta contro Satoru Gojo. Sebbene Yuta sia affiancato da Yuji, la battaglia contro Sukuna potrebbe rivelarsi più dura del previsto, e secondo l’opinione generale dei lettori il vecchio protagonista potrebbe realmente rischiare di non farcela.

Yuta è un personaggio unico nell’universo di Jujutsu Kaisen, e ha ricoperto un ruolo centrale in molte occasioni, non solo nella toccante storia prequel, ma anche di recente, riuscendo a cogliere di sorpresa Kenjaku, ideatore del sanguinoso Culling Game, e ad ucciderlo decapitandolo di netto. Un gesto importante verso il ritorno della pace in Giappone. Ma ora che è arrivato in tempo per fronteggiare Sukuna, Yuta potrebbe non avere la stessa fortuna nell’ottenere il risultato auspicato.

Arrivato sul campo di battaglia, Yuta è già consapevole della forza di Sukuna, e attiva immediatamente l’espansione del dominio, impegnandosi da subito al massimo. Legandosi completamente a Rika, Yuta è ora in grado di copiare e usare le tecniche nemiche e all’interno del suo dominio può usare tutte quelle accumulate nel corso degli anni. Ciò gli dona un potenziale vantaggio contro Sukuna, sperando di riuscire a sorprendere il re demone per colpirlo e indebolirlo. Yuta, però, sa di non avere molto tempo e di dover concludere lo scontro all’interno del suo dominio e prima che Sukuna possa nuovamente eseguire l’espansione del suo dominio.

Per ora Yuta è riuscito a ferire gravemente l’avversario, facendo valere la sua forza e preparazione e, in qualche modo, anche la volontà di Gojo che sembra aver ereditato. Forse, proprio per rendere omaggio al compianto stregone suo amico, Yuta dovrebbe vincere contro Sukuna, vendicandolo. Prima di salutarci, vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 250 di Jujutsu Kaisen, e ad una curiosità sul potere dell’anima di Yuji.