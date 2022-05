Jujutsu Kaisen: Yuta Okkotsu ci sarà nella Stagione 2 dell'anime?

Sbaragliando record su record, Jujutsu Kaisen 0 è tra i film anime più visti al mondo. Tuttavia, la corso del lungometraggio sta per concludersi, una rivelazione accompagnata da un misterioso messaggio del doppiatore originale del protagonista Yuta Okkotsu.

La proiezione di Jujutsu Kaisen 0 nelle sale giapponesi è cominciata il 24 dicembre 2021 e, secondo quanto riferito da una nota pubblicata sul sito web ufficiale, cesserà da domenica 29 maggio 2022. Per quanto riguarda invece il nostro Paese, Jujutsu Kaisen 0 arriverà al cinema con Crunchyroll Italia.

La fine della trasmissione nei teatri nazionali dell'anime movie è stata accompagnata da un messaggio scritto da Megumi Ogata, doppiatore originale di Yuta Okkotsu. Il voice actor ha innanzitutto ringraziato gli spettatori per il successo clamoroso ai botteghini, per poi salutare il pubblico con un "arrivederci" che lascia intendere qualcosa di più.

Ogata ha chiuso il messaggio con una frase criptica. "Non vedo l'ora di rivedervi presto come Yuta Okkotsu". Ovviamente, il doppiatore ha lasciato intendere la sua presenza nella Stagione 2 di Jujutsu Kaisen, attualmente in produzione presso Studio MAPPA.



L'anime tornerà nel 2023 e stando a quanto emerso, porterà al debutto di Yuta Okkotsu, che nella prima stagione dell'adattamento viene solamente menzionato dagli altri personaggi. Senza fare spoiler per chi non ha letto le pagine del manga, se effettivamente così dovesse essere, Jujutsu Kaisen 2 andrebbe ad adattare altri due archi narrativi. Il finale di stagione, lascerà gli spettatori con il fiato sospeso.