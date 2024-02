Jujutsu Kaisen, è Yuta Okkotsu il vero erede di Satoru Gojo?

Mille anni fa, prima degli eventi di Jujutsu Kaisen, il temibile Ryomen Sukuna era considerato lo stregone più potente al mondo. Nell'era moderna, è stato Satoru Gojo a reclamare questo titolo ambito ma, attualmente, Yuta Okkotsu potrebbe avere tutte le carte in regola per superare il suo maestro.

Mostrato per la prima volta nel film prequel Jujutsu Kaisen 0, non è mai stato mostrato l'intero potenziale di Okkotsu in Jujutsu Kaisen: non solo i suoi compagni e superiori nutrono una profonda stima nei suoi confronti, ma questi è anche riuscito ad ottenere il titolo di "Stregone di Livello Speciale" in giovanissima età, diventando solo uno dei quattro stregoni, assieme a Gojo, Geto e Yuki Tsukumo, a ricevere questo grado.

Dopo la morte di Gojo in Jujutsu Kaisen, i lettori continuano a domandarsi chi potrebbe almeno eguagliare questa potenza epocale: se non ci fosse uno stregone in grado di sconfiggere Ryomen Sukuna, il mondo sarebbe nei guai. Dapprima, l'avvocato Higuruma è stato considerato in grado di affrontare il Re delle Maledizioni in uno scontro corpo a corpo, considerato allo stesso livello di Satoru e Tsukumo, ma è stato assassinato durante il processo.

L'unico in cui poter riporre speranza al momento è proprio Yuta Okkotsu. Dopo essere stato testimone della morte del suo più caro amico d'infanzia, il ragazzo ha sviluppato un trauma tale da innescare intense emozioni negative in grado di creare una una straordinaria quantità di Energia Maledetta, tanto da essere automaticamente classificato a uno Stregone di Grado Speciale.

Sebbene Gojo fosse considerato lo stregone più potente dell'era moderna, le riserve di Energia Maledetta di Yuta superano persino le sue. L'abilità peculiare dello studente gli consente di appropriarsi e utilizzare le Tecniche Maledette di altri stregoni, diventando un'ulteriore minaccia per i nemici più potenti. Inoltre, la sua capacità di manifestare Rika, uno spirito vendicativo di Grado Speciale, rende il suo arsenale di capacità ancor più impressionante.