Jujutsu Kaisen: Yuta e Rika pronti ad uccidere nella statua di Yoyo studio

Il travolgente successo del lungometraggio animato Jujutsu Kaisen 0 prequel della storia di Yuji Itadori raccontata nella serie regolare, ha portato diversi studi a produrre statue e figure dedicate al protagonista Yuta Okkotsu e alla sua fedele alleata Rika, come l’ultimo, magnifico, pezzo da collezione realizzato da Yoyo studio.

La drammatica storia di Yuta ha conquistato milioni di spettatori, rendendo la pellicola una delle più remunerative del 2021 e 34esima nella classifica dei migliori incassi di sempre in Giappone per quanto riguarda l’ambito cinematografico. Attualmente anche nel manga Yuta è tornato al centro dell’attenzione grazie al suo coinvolgimento nel Culling Game di Kenjaku, e per omaggiarlo Yoyo studio ha annunciato la splendida statua che potete vedere nel post in calce.

Alta 48 centrimetri, e prevista per gli ultimi mesi del 2022, la riproduzione di Yuta e Rika mentre si preparano a scagliarsi sull’avversario è a dir poco inquietante ed estremamente fedele a quanto visto nel film. Per chi fosse interessato è già possibile pre ordinarla ad un prezzo complessivo di 480 euro.

Per concludere ricordiamo che Jujutsu Kaisen è tornato in pausa a causa di problemi di salute dell’autore, Gege Akutami, e vi lasciamo al filmato d’apertura del gioco Phantom Parade, a cura dello studio MAPPA.