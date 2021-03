Jujutsu Kaisen: Yuta torna a mostrare la sua potente capacità

I fan di Jujutsu Kaisen avevano visto Yuta in azione all'interno del prequel. Egli è però nuovamente entrato in scena nella serie principale ed ha sfoggiato una tecnica ben conosciuta.

Jujutsu Kaisen 0 è un volume composto da quattro capitoli che presenta un prototipo della storia di Gege Akutami, tuttavia tra le pagine del manga attualmente in corso su Shonen Jump vi è stata la conferma che gli eventi del volume zero fanno da prequel alla storia narrata. Ne otteniamo un'ulteriore riprova osservando il ritorno di Yuta il quale dimostra di essere in grado di usare molti dei suoi originali poteri.

Il ragazzo oltre all'utilizzo delle abilità di Rika, tornate nuovamente al suo servizio nonostante la conclusione della precedente storia, è tornato a mostrare un incredibile potere denominato Reverse Cursed Technique.

La suddetta tecnica mostrata in Jujutsu Kaisen 0 permetteva a Yuta di guarire ed invertire i danni causati dalle maledizioni. Il segreto dell'abilità risiede nel modo in cui l'utilizzatore è in grado di far scorrere l'energia ed è grazie ad essa che Yuji è riuscito a salvarsi da morte certa. Secondo il piano di Gojo infatti il ragazzo coi poteri della Regina delle Maledizioni è prontamente riuscito ad utilizzare la tecnica per curare istantaneamente il protagonista appena dopo la sua esecuzione.

Cosa ne pensate di questa abilità? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine per chi fosse interessato ecco una news sullo scontro tra Yuji e Nobara nell'anime di Jujutsu Kaisen e si ricorda la registrazione di un nuovo dominio per Jujutsu Kaisen.