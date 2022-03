Jujutsu Kaisen: Yuta o Yuji, qual è il miglior protagonista della serie?

Sono molti i fattori e gli elementi che contribuiscono a rendere una storia memorabile, epica, e interessante, e tra i più importanti per farla realmente funzionare si trova sicuramente la figura del protagonista. Considerati i recenti eventi di Jujutsu Kaisen però la community iniziano a chiedersi se Yuji non debba lasciare il titolo a Yuta.

In seguito all’ottima accolgienza della prima stagione dell’anime, prodotta dallo studio MAPPA, è stato l’arrivo nelle sale giapponesi e americane del film prequel Jujutsu Kaisen 0, con protagonista proprio Yuta, ad incrementare esponenzialmente sia le vendite del manga sia la popolarità dell’opera. Inoltre, Gege Akutami ha deciso di concentrarsi su ciò che sta avvenendo nella colonia Sendai, raccontando gli scontri vissuti in prima persona da Yuta, e svelando le sue devastanti tecniche.

Per quanto i due personaggi rientrino nella definizione di classico protagonista shonen, essendo costretti ad affrontare difficoltà ben oltre le loro capacità e quindi a migliorare continuamente, e ad instillare nei lettori un senso di preoccupazione, speranza e curiosità, Yuta e Yuji sono molto diversi. Yuji fa fatica a controllare la sua energia maledetta, ma riesce comunque a mostrare fiducia nelle sue capacità, è socievole e definibile come un personaggio proattivo.

D’altro canto Yuta ha difficoltà nel relazionarsi con gli altri, ma è consapevole del suo immenso potere dovuto alla connessione con Rika. Yuji ha un obiettivo preciso da conseguire e sa che far parte della Jujutsu High potrebbe aiutarlo a controllare meglio i suoi poteri. La crescita di Itadori avviene quindi principalmente attraverso il miglioramento delle sue capacità combattive, mentre per quanto riguarda Yuta siamo di fronte ad un’evoluzione interna.

Dal pensiero di uccidersi per evitare che qualcuno venga ferito dalla maledizione di Rika, Yuta è invece arrivato ad accettare la sua situazione e a sfruttarla a suo vantaggio. Tuttavia ad oggi rimane chiara la scelta di Akutami riguardo il cambiare il registro nella serie regolare. Costruire un’intera narrazione attorno ad un personaggio tormentato come Yuta avrebbe reso pesante la storia e scegliendo un protagonista più scanzonato come Yuji ha reso più rapida e semplice la lettura e l’avanzamento del racconto.

In quest’ottica Yuji appare come un protagonista shonen migliore rispetto a Yuta, nonostante Okkotsu abbia saputo conquistare molti appassionati grazie allo spettacolare film prodotto da MAPPA. E secondo voi chi vincerebbe questo confronto? Fatecelo sapere nei commenti.