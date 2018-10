Jump Festa 2019: finalmente svelato il programma dell'evento

Il programma del Jump Festa 2019, che si terrà dal 22 al 23 dicembre di quest’anno, è stato svelato sull’ultimo numero del Weekly Shonen Jump di Shueisha. Grazie alla pubblicazione e alla traduzione delle scan della rivista abbiamo appreso diverse informazioni sull’ormai imminente evento.

Secondo il programma, l’evento, che comincerà il 22, si aprirà con The Prince of Tennis. A questo, poi seguirà My Hero Academia.

Verrà poi presentato, in anteprima, l’adattamento animato di The Promised Neverland, serie originariamente scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu. All’anime in questione, poi, seguirà Kimetsu no Yaiba, We Never Learn e Haikyu!!.

Il giorno successivo, invece, Jump Festa accoglierà sul palco alcuni dei BIG della rivista di Shueisha. Il 23 si aprirà con Kono Oto Tomare! che lascerà il posto, poi, a Dragon Ball Super. Dopo pranzo sarà il turno di Black Clover, Gintama e Boruto: Naruto Next Generations. L’evento si concluderà, infine, con il manga di Eiichiro Oda: One Piece.

I fan stanno aspettando trepidanti l’arrivo del Jump Festa 2019. Lo scorso anno, nell’edizione del 2018, vi furono alcuni annunci importanti come il reveal del film Dragon Ball Super: Broly.

La Jump Festa è una convention annuale, che si tiene a Tokyo, dedicata alle serie di Weekly Shonen Jump di Shueisha. La prima edizione di questo evento si è tenuta, ormai, 19 anni fa, il 18 dicembre del 1999.

Di solito, durante la Jump Festa, vengono annunciati film, anime, manga e videogiochi (non è raro, infatti, che certe aziende del settore videoludico come Bandai Namco e Square Enix siano presenti all’evento).