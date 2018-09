Jump Festa 2019: presentata la line-up. L'anime di The Promised Neverland in anteprima!

Dal 2001 Shueisha, ogni anno, tiene una convention per le sue serie di punta. La nuova edizione del Jump Festa, che si terrà tra il 22 e il 23 dicembre, si preannuncia più grossa che mai, con una lista di titoli presenti veramente impattante!

La line-up dei titoli che saranno presenti all’evento è stata recentemente annunciata. Ecco di seguito la lista:

One Piece;

Haikyu!!;

My hero Academia;

Black Clover;

Kimetsu no Yaiba;

Boruto;

The Promised Neverland;

We Never Learn;

Dragon Ball Super.

Tutte le serie presenti avranno degli eventi legati e probabilmente diversi saranno gli annunci per ogni brand. I fan, quindi, si aspettano un notevole numero di informazioni sui titoli da loro amati.

Durante il Jump Festa, ricordiamo, vi sarà l’anteprima speciale dell’adattamento anime del manga di Kaiu Shirai: “The Promised Neverland”. L’anime, realizzato dallo studio CloverWorks, sarà diretto da Mamoru Kanobe. Toshiya Oono si occuperà della composizione della serie, mentre Takahiro Obata comporrà la musica. Sotto potete trovare una lista generale dei titoli a cui hanno lavorato e partecipato:

Mamoru Kanobe:

Episode Director / Storyboard : Baccano ep. 6 e 11, Cardcaptor Sakura, Elfen Lied ep. 1 e Opening, Medarot ep. 11.

/ : Baccano ep. 6 e 11, Cardcaptor Sakura, Elfen Lied ep. 1 e Opening, Medarot ep. 11. Director: Elfen Lied, Ninja Ryuukenden.

Toshiya Oono:

Series Composition / Script: Gatchaman Crowds, Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen (script ep. 1, 6-7, 12), Magic Kaito 1412.

L’uscita dell’anime è attualmente pianificata per il gennaio 2019 e adatterà il manga fino alla fine dell’ “Escape” Arc, la quale comprende, circa, 37 capitoli. Attualmente, per quanto riguarda i seiyuu, ovvero i doppiatori, che parteciperanno al progetto, si hanno poche informazioni. Emma verrà doppiata da Sumire Morohoshi, Ray da Mariya Ise e Norman da Maaya Uchida. Il resto del cast è per ora sconosciuto.

The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. Conta in patria, attualmente, 10 tankobon. In Italia è edito da J-Pop. L’ultimo volume pubblicato nella nostra lingua, ovvero il quinto, è ora disponibile. Di seguito trovate la breve sinossi di J-Pop relativa al primo volume:

“Tre orfani, una villa tra i boschi... e un destino oscuro che li attende! Un manga hit direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump!”