Jump Festa 2021, la convention si terrà online in streaming?

Anno nuovo, convention anime nuova, giusto? Quest'anno però il Coronavirus ha scombinato i piani un po' in tutti i campi e settori, e quello degli eventi dal vivo non è certo escluso. Per questo sembrerebbe ormai certo che la Jump Festa 2021 si terrà online.

Il 2020 non è stato un grande anno per fiere, festival e convention, e ognuno ha cercato di rimediare come meglio credeva alla situazione derivata dall'(ancora) attuale emergenza sanitaria.

Così il Comic-Con di San Diego ha avuto la sua edizione virtuale, mentre la Star Wars Celebration è stata addirittura rimandata al 2022.

E stando agli ultimi sviluppi, la Jump Festa 2021, l'atteso evento per gli appassionati di anime e manga organizzato dal magazine Weekly Shonen Jump, sarà anch'esso tra quelli che avranno un'edizione tutta virtuale.

La decisione sembrerebbe praticamente confermata stando ai tweet di alcuni utenti che hanno condiviso informazioni in merito sul popolare social. Il primo utente scrive infatti "È confermato che la Jump Festa 2021 si terrà online quest'anno. Le date non sono ancora state confermate, ma potrebbe essere programmata per dicembre come ogni anno".

Il secondo, che cita anche la fonte, ribadisce la cosa, e svela inoltre le date precise in cui l'evento avrà luogo: "Jump Festa 2021 si terrà online dal 19 al 20 dicembre 2020".

Attendiamo ora ulteriori informazioni in merito, ma non è difficile immaginare che per scoprire cosa ci riserva il futuro per titoli come One Piece, Demon Slayer o Dragon Ball, dovremo restare nel mondo virtuale.