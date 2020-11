Jump Festa 2021, quanti domini!: Da Dragon Ball Super a My Hero Academia, cosa aspettarsi

Manca esattamente un mese al grande evento. Nonostante la formula innovativa messa in campo da Shueisha per fronteggiare i limiti imposti dal Covid-19, il Jump Festa 2021 sembra voler comunque portare con sé una marea di annunci. Tra gli invitati non poteva mancare Dragon Ball Super, My Hero Academia, Demon Slayer e tanto altro.

La carrellata di annunci che sembra voler portare con sé il Jump Festa 2021 dovrebbe far drizzare le orecchie poiché ci sono tutti i presupposti per un evento a dir poco memorabile. I titoli allegati in calce alla notizia sono solo un paio di quelli che avranno a disposizione un panel dedicato per proporre le ultime novità direttamente dal franchise. Ma riassumendo, quali sono le serie per cui ci aspettiamo un clamoroso annuncio?

Nelle ultime settimane, più in particolare negli ultimi giorni, sono emersi numerosi domini web che lasciano presagire determinati progetti in cantieri per serie dall'alto tasso di interesse. Attualmente, infatti, sono stati rintracciati domini per Spy x Family e Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, due titoli di Shueisha che stanno riscuotendo un discreto successo. Ma se è probabile aspettarsi l'annuncio di una prima serie animata per queste due opere, più strano è il caso di My Hero Academia in quanto l'apertura del nuovo dominio potrebbe coincidere con un nuovo film. Dopotutto, alcuni insider avevano preannunciato una lunga carrellata di lungometraggi per il franchise di Kohei Horikoshi.

Ma non è finita qui poiché Bleach parteciperà al Jump Festa 2021 con un panel dedicato. E quale occasione migliore di questa per rilasciare un primo trailer promozionale? Al fianco del franchise di Tite Kubo si appoggiano altri colossi del settore: Boruto: Naruto Next Generations, ONE PIECE e Dragon Ball Super. Per quest'ultimo ci sono tanti riflettori puntati poiché l'apertura di un nuovo dominio da parte di Shueisha suggerisce qualche nuova produzione in dirittura d'arrivo per il capolavoro di Akira Toriyama. Senza dimenticare, inoltre, il nuovo arco narrativo che si scoprirà nei primi dettagli proprio durante l'evento nipponico.

Non sono escluse novità anche per Demon Slayer, nella speranza di poter rivedere Tanjiro e Nezuko in una seconda stagione. Chiude questa panoramica, infine, Gintama e The Promised Neverland che faranno di certo parlare di sé con nuove informazioni sulla pellicola e sulla nuova serie in dirittura d'arrivo.