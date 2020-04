Il Jump Festa 2021 si terrà regolarmente in inverno: novità per Dragon Ball Super 2?

La sorte di Dragon Ball Super 2 è ancorata al mistero, in quanto da tempo non si ha alcuna novità in merito al presunto seguito dell'anime. Tra le tante voci di corridoio sembra ormai consolidata l'ipotesi che il sequel non arriverà nel 2020. Ad ogni modo, in occasione del Jump Festa 2021 qualcosa potrebbe cambiare.

L'evento nipponico più importante di casa Shueisha, nonché la manifestazione che ogni anno propone diversi annunci, è la fiera che presta parte dei propri padiglioni ad alcune delle opere più importanti dell'editore, tra cui ONE PIECE, Dragon Ball e tanti altri. Il comitato organizzativo del Jump Festa 2021 ha annunciato nelle scorse ore che l'evento si terrà regolarmente in Giappone nella stagione invernale, proprio come accaduto quest'anno.

Maggiori informazioni in merito al catalogo e ad eventuali modifiche saranno annunciati nei prossimi giorni, ma è strettamente probabile che qualora dovessero esserci annunci in merito al seguito di Super, o direttamente sul nuovo film di Dragon Ball già in lavorazione, Shueisha opterà per il grande afflusso mediatico della manifestazione per mostrare al pubblico le ultime novità dal franchise.

Ad ogni modo, potete recuperare le ultime indiscrezioni su DB Super 2 nella nostra news di riepilogo. E voi, invece, credete che il Jump Festa 2021 sia il luogo ideale per eventuali annunci? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.