Il Jump Festa 2022 comincia in anteprima con gli sketch tributo degli autori Shonen Jump

Il 18 e 19 dicembre 2021 si terrà uno degli eventi più attesi dell'anno, il Jump Festa 2022 di Shueisha. In vista di questa suddetta due giorni, in cui verranno svelate tutte le prossime novità targate Shonen Jump, i principali autori della rivista giapponese hanno realizzato degli sketch celebrativi.

Il fine settimana più hot dell'anno, almeno per quanto riguarda l'industria di manga e anime giapponesi, sta per arrivare. Il 18 e 19 dicembre, il pubblico scoprirà il futuro dei principali franchise di Weekly Shonen Jump, quali jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Boruto: Naruto Next Generations.

Nel corso della manifestazione organizzata da Shueisha, infatti, avremo novità per quanto riguarda Dragon Ball Super: Super Hero, oltre che sul film anime di Black Clover e quasi certamente anche su ONE PIECE: Red.

Tra i numerosi spettacoli ed eventi previsti, ci sarà anche la trasmissione dell'atteso episodio finale di Super Dragon Ball Heores: Big Bang Mission.

In vista di questa importantissima due giorni di annunci, i principali mangaka della rivista giapponese hanno realizzato dei superbi sketch tributo. Da Eiichiro Oda a Mikio Ikemoto, passando per Yuki Tabata, Gege Akutami e Kohei Horikoshi, gli autori attualmente serializzati su Weekly Shonen Jump hanno celebrato l'imminente manifestazione.

Nelle illustrazioni che trovate in calce all'articolo, vi sono anche quelle relative alle recenti hit Mashle, SAKAMOTO DAYS e UNDEAD UNLUCK, oltre che le ultime novità MangaPlus PPPPPP e Protect Me, Shugomaru!. E voi, quale di questi artwork preferite?