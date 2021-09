Jump Festa 2022: ONE PIECE, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen tra i titoli della lineup

Dopo quasi due anni di eventi virtuali, si sta pian piano tornando a celebrare festival, fiere e convention in presenza, almeno parzialmente. E sarà questo il caso dell'edizione 2022 della Jump Festa, che nella sua lineup conta già la presenza di grandi titoli come ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e molto altro.

Lo scorso anno, la Jump Festa 2021 si è tenuta totalmente in streaming, ma l'edizione 2022 torna a essere live, sebbene solo in parte, e ha già in scaletta alcuni tra i più celebri titoli del mondo degli anime e dei manga.

Stando alle ultime informazioni riportate anche dal sito Comicbook, l'evento avrà luogo nei giorni del 18 e 19 dicembre 2021, e sarà possibile parteciparvi sia di persona che online.

Inoltre, una parziale lineup della kermesse avrebbe già rivelato quali titoli riceveranno i cosiddetti Super Stage per le proprie attività.

Come c'era d'aspettarsi, questi sono, per ora, ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Dr. STONE.

Ci si sbilancia ancora poco dunque, al momento, ma è difficile credere che non seguiranno a ruota altre popolari serie come Boruto: Naruto Next Generations o Dragon Ball Super, o anche il promettente anime di Chainsaw Man, sicuramente tra i più attesi della nuova stagione.

Per scoprire se così sarà, tuttavia, dovremo attendere ancora anche se, si spera, non molto.