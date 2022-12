Jump Festa 2023: tutte le illustrazioni dei mangaka per l''evento targato Shueisha

Da anni ormai il Jump Festa rappresenta uno degli eventi più rilevanti per l’industria. Incentrato sui titoli di punta di Shueisha, casa editrice tra le grandi protagoniste del settore, l’evento è una vetrina per annunciare nuovi progetti e per celebrare franchise ormai consolidati, coinvolgendo anche gli autori che hanno dato vita a quei mondi.

Molti dei mangaka che pubblicano costantemente le loro opere sulle riviste edite da Shueisha hanno infatti partecipato realizzato delle illustrazioni esclusive, dedicate all’evento e per ringraziare il continuo sostegno ricevuto dai lettori. Nei diversi post riportati in fondo alla pagina, condivisi da @WSJ_manga, potete infatti vedere i disegni, molti dei quali dedicati ai protagonisti, di ben 22 serie.

Dal volto immediatamente riconoscibile di Luffy di ONE PIECE, al Mash caricaturale di Komoto per la serie Mashle, di cui arriverà l'anime nel 2023, fino a Sakamoto Days, altro fenomeno degli ultimi mesi, a Black Clover di Yuki Tabata, ormai entrato nella saga finale, passando per l’illustrazione con cui Togashi ribadisce il ritorno di Hunter x Hunter, e My Hero Academia di Horikoshi, tornato a parlare del finale del manga proprio durante l'evento.

Non manca il contributo di autori meno conosciuti ma che riescono comunque a conquistare molti lettori, come Daisuke Enoshima che dopo The Elusive Samurai ha dato inizio a Fabricant 100, il cui primo capitolo è uscito il 4 dicembre 2022. Diteci quali sono le illustrazioni che vi hanno colpito di più nei commenti. Prima di lasciarci ecco il logo ufficiale del Jump Festa 2023, dove sono riuniti tutti i grandi personaggi delle serie di punta di Shueisha.