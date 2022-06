Jump Festa 2023: primi dettagli sull'evento dedicato ai titoli Shueisha

Nel mese di dicembre di ogni anno la casa editrice Shueisha organizza un evento dedicato alle novità in arrivo inerenti serie e franchise di successo. Il Jump Festa rappresenta quindi un’occasione unica per scoprire cosa avrà da offrire il futuro del settore, e il colosso di Tokyo ha diffuso la prima immagine promozionale per l’edizione del 2023.

Nel corso di questa prima metà i il 2022 si è rivelato un anno piuttosto ricco di novità e successi, da Jujutsu Kaisen 0, al recentissimo Dragon Ball Super: Super Hero, passando anche per serie come Spy x Family che continua a ricevere un grande seguito. I prossimi mesi saranno altrettanto interessanti grazie al ritorno di My Hero Academia con la sesta stagione, e al tanto atteso Chainsaw Man di studio MAPPA.

Possiamo quindi aspettarci grandi produzioni anche per il 2023, e che molto probabilmente, rimanendo sempre in ambito Shuiesha, verranno annunciati proprio nel corso del prossimo Jump Festa. Nonostante non siano ancora state definite le date dell’evento, che solitamente si tiene nel mese di dicembre, è stata condivisa una prima immagine promozionale, con tre protagonisti d’eccezione.

Come potete infatti vedere nel post di @WSJ_manga riportato in calce, Luffy, Yuji e Izuku sono stati scelti dalla casa editrice per presentare la prossima edizione del Jump Festa.