Jump Festa 2024, ecco gli orari ufficiali: per la prima volta anche in inglese!

Shueisha ha recentemente annunciato che il tanto atteso evento Jump Festa '24 sarà trasmesso in diretta streaming il 16 e il 17 dicembre, raggiungendo per la prima volta un pubblico internazionale attraverso l'aggiunta dei sottotitoli in inglese.

Tutte le presentazioni dell'evento di Shueisha, ossia "Jump Super Stage RED", "Jump Super Stage BLUE" e "Jump Studio" verranno trasmesse in livestreaming. Tuttavia, solo il primo evento, Jump Super Stage RED, sarà pubblicato in livestreaming con sottotitoli in inglese: gli altri, invece, resteranno sottotitolati in giapponese

Le presentazioni "Jump Super Stage RED" e "Jump Super Stage BLUE" saranno i due momenti più importanti dell'evento, mentre "Jump Studio" svelerà ai fan i titoli emergenti di Shueisha. Di seguito è disponibile la scaletta (con fuso orario italiano) del Jump Super Stage RED, l'evento che verrà pubblicato con sottotitoli in inglese:

Sabato 16 dicembre:

01:30 ~ 02:10 (del mattino): Haikyu!!

03:10 ~ 03:50: Jujutsu Kaisen

04:50 ~ 05:30: Blue Exorcist

06:30 ~ 07:10: The Prince of Tennis II

08:10 ~ 08:50: My Hero Academia

Domenica 17 dicembre:

01:30 ~ 02:10: Kaiju No. 8

03:10 ~ 03:50: Rurouni Kenshin

04:50 ~ 05:30: SPY×FAMILY

06:30 ~ 07:10: Chainsaw Man

08:10 ~ 09:00: ONE PIECE

Gli orari degli altri eventi sono disponibili su Anime News Network. Tutti i livestreaming resteranno disponibili per la visione per tutto il mese di dicembre sul sito ufficiale del Jump Festa.