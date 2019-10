Jump Festa: sarà svelato l'anime di Dragon Ball Super 2 o di Act-Age?

La Jump Festa è uno degli eventi più attesi in Giappone, sopratutto per la moltitudine di produzioni animate che vengono annunciate. Nell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, tuttavia, uno spazio misterioso riservato a una serie ha fatto scatenare le aspettative. Che sia finalmente arrivato il turno di Dragon Ball Super 2 o Act Age?

Anche quest'anno, nuove serie animate saranno annunciate al Jump Festa 2020, la fiera nipponica preparata dall'editore Shuiesha che si terrà il 20 e il 21 dicembre. Quelli stessi giorni, infatti, è strettamente probabile, se non del tutto certo, che un nuovo anime del colosso dell'editoria venga annunciato in pompa magna. Un evento di questo calibro, ovviamente, ha immediatamente acceso le speculazioni dei fan, che aspettano da mesi l'arrivo di Dragon Ball Super 2.

Il sequel di DB Super, infatti, è una fonte di rumor da ormai diverso tempo, soprattutto a seguito dei numerosi leak emersi dagli insider di TOEI Animation. A conti fatti, manca solo l'ufficialità della produzione a spegnere il polverone mediatico. Nonostante le aspettative, tuttavia, è possibile che l'annuncio possa riguardare un'altra serie di Weekly Shonen Jump, rivista di punta dell'editore, come la trasposizione animata del manga di Act Age.

Non ci resta, dunque, che attendere il mese di dicembre per attendere novità in merito alla nuova produzione, ma piccoli dettagli come l'entrata di GeGeGe no Kitaro nel suo arco finale lasciano ben sperare. E voi, invece, cosa vi aspettate per il Jump Festa 2020? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.