Nel Jump Shop di Tokyo potete paragonare la vostra altezza con quella di Deku e All Might

Vi siete mai chiesti quanto siano alti i principali personaggi di My Hero Academia? Il mondo immaginato da Kohei Horikoshi è estremamente vario, e anche guardando la serie è difficile comprendere perfettamente l'altezza degli studenti. Nel caso in cui vi trovaste nei pressi di Tokyo però, potrete velocemente rispondere a questa domanda.

Nel Jump Shop situato a Shibuya infatti, è comparso un tabellone utilizzabile dai passanti per paragonare la propria altezza con quella di alcuni degli eroi della 1-A. Come vedete, Deku è alto appena 1.66m, contro i 172 centimetri di Bakugo e i 170 di Kirishima. Il preside del Liceo U.A. Nezu si ferma a 85 centimetri, mentre All Might raggiunge, con la sua trasformazione, la possente altezza di circa 2.20m. Persino Nighteye, l'apprendista del simbolo della pace e successivamente maestro di Deku, si ferma ai due metri.

In calce potete dare un'occhiata al tabellone presente nel negozio, che ha momentaneamente sostituito quello dedicato ai personaggi di ONE PIECE. La foto è stata scattata dall'utente Imataco e successivamente condivisa nel subreddit r/Boku no Hero.

Vi ricordiamo che My Hero Academia ha da poco mandato in onda la puntata numero 12 e si appresta a fare il giro di boa dopo una prima parte di stagione piuttosto convincente. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'episodio 12 di My Hero Academia 4 e di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 13.