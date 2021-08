Jump Victory Carnival 2021, che delusione! La community è contrariata sui social

Quello che doveva essere un terreno fertile per annunci scioccanti, si è rivelato un grosso buco nell'acqua! Parliamo del Jump Vicotry Carnival 2021, evento rivelatosi fallimentare sotto ogni punto di vista. La delusione del fandom ha dato vita agli sfottò sui social.

Tutti gli appassionati stavano aspettando questo giorno con grande fermento. Alle ore 16:00, in Giappone, si è svolto il Jump Victory Carnival 2021, evento ufficiale di casa Shueisha in cui si pensava venissero annunciati e presentati nuovi, ambiziosi progetti. Nel poster ufficiale, infatti, che trovate in calce all'articolo, vediamo riuniti i protagonisti di Dragon Ball Super, Boruto: Naruto Next Generations, Black Clover, ONE PIECE e numerosi altri. L'evento, però, si è chiuso con un nulla di fatto dando vita a una grande polemica.

La community era convinta che quest'oggi avremmo vissuto il reveal del film di Black Clover, o persino il ritorno della serie anime, ferma da ormai diversi mesi all'episodio 170. Non solo, sembrava che nel corso dell'evento Shueisha avrebbe diffuso nuove informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero, la tanto attesa pellicola in uscita nel 2022. E invece il Jump Victory Carnival 2021 non è stato nulla di tutto ciò.

Andato in onda sulla TV giapponese, l'evento più importante di Shueisha si è rivelato essere una trasmissione sulla falsa riga di Takeshi's Castle, in cui gli ospiti hanno affrontato giochini a tema Dragon Ball, Boruto e Dragon Quest Dai. Di nuovi annunci o trailer nemmeno l'ombra. Al termine della trasmissione, il pubblico ha dato vita a una serie di polemiche, sfociate sui social in una serie di post irriverenti.

La delusione è forte, ma ci sarà occasione di rifarsi. Il Jump Festa 2022 è alle porte, ecco date e primi dettagli sull'evento.