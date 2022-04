Jundo Comics annuncia sette nuovi webtoon a Comicon

Alla prima apparizione al Napoli Comicon, Jundo Comics ha presentato ben sette nuovi webtoon cinesi che approderanno sulla piattaforma digitale nel prossimo periodo. Inoltre, nel corso della manifestazione, è stata mostrata in anteprima assoluta l'edizione cartacea di Of Machines and Beasts dell'editore Kuaikan Comics.

Jundo ha da poco presentato le novità di aprile, ma si è anche reso protagonista al Napoli Comicon 2022. L'evento è stato infatti teatro di sette annunci, il primo dei quali è DOLO's Destiny Pill di Xin Ke e Tu Jizei. In arrivo dal 22 aprile, racconta la storia della talentuosa artista Jana, che è però anche una impacciata liceale. Questo, arriva dopo le ultime novità di Jundo.

A maggio, arriva poi Guwei Nanting - The Last Destiny di Mof Fei. La storia segue Gao Ying, un ragazzo loquace che pensava di frequentare l'università, ma che per errore si ritrova coinvolto in una disputa cominciata secoli fa.

Sempre a maggio, arrivano Universal Love Bazar di Liyu wan ti, e The Constellation of Us. Il primo, è una affascinante storia poliziesca d'amore, mentre il secondo è una storia d'amicizia che attrae due compagni di classe.

A giugno è il turno di Salad Days, che racconta dell'incontro tra un ballerino e un pugile. Segue, a luglio, The Code of Silence, che segue la vita dell'assassino Joaquin.