Jundo: tutte le novità della piattaforma digitale italiana dedicata a webtoon e fumetti

Presentata durante l’ultima edizione del Lucca Comics & Games, la piattaforma di distribuzione di webtoon e fumetti fondata in Italia, dal nome Jundo, sta rapidamente crescendo, aggiungendo ogni mesi novità all’incredibile catalogo già disponibile. Scopriamo insieme le novità attese per il mese di febbraio.

Oltre ad aver finalmente lanciato le edizioni cartacee delle prime nove opere originali, quali Memento, Kamikaze, My Little Antichist, Il Cacciatore di Idee, Pandemonium235, Harakiri, Fiabe nere, SYZGY e Outlaw Girl, e ad aver prestato particolare attenzione ai webtoon cinesi, il mese di febbraio sarà dedicato alla categoria Webtoon Canvas, che porta sulla piattaforma webtoon pubblicati indipendentemente tramite l’omonimo sito.

Prima importante aggiunta è infatti il thriller horror One Night Rental di Jordan C. e Gus T., previsto per il 28 gennaio, che ha già raggiunto i 20 episodi ed è attualmente in corso. A seguire il 4 febbraio arriverà Hugger Mugger di Fox and Ross, un boy’s love a tratti drammatico basato sul legame che si instaura tra due musicisti.

Il 7 febbraio debutterà su Judo il secondo volume di Aethernal di Luca Maffia, un euro manga dispotico ambientato nel XXIV secolo, dove gran parte della popolazione è costretta a rifugiarsi nelle Arkae, bunker sotterranei. Nascerà tuttavia un gruppo terroristico con l’obiettivo di liberare Aethernal, capitale delle Arkae governata dai patriarchi.

L’11 febbraio sarà il turno di Traceless Knight, un webtoon fantasy creato da veleries che narra la storia di Fabian Trevin, bambino dal grande potenziale magico che viene privato della serenità quotidiana da un cavaliere. Ad aggiungersi al catalogo il 14 febbraio sarà invece il primo volume di Kabuki, fumetto americano del 1994 nato dalla mente di David Mack, importante disegnatore di Daredevil di Marvel Comics, incentrato sulla crescita personale della giovane donna giapponese protagonista, conosciuta col nome in codice Kabuki, usato per lavorare al servizio di un’agenzia governativa clandestina.

Il 18 febbraio arriverà il secondo boy’s love del mese, (BL)okes di thericey, caratterizzata da situazioni a dir poco esilaranti, per poi lasciare spazio il 23 febbraio a Il Posto Giusto di Federico Zilli, uno slice of life piuttosto particolare che parla del viaggio di Luca e Canuto per ritrovare una camicia, oggetto fondamentale per Luca al fine di poter nuovamente comunicare con suo padre.

Infine, a chiudere la carrellata di novità di febbraio si trova Mys City di Therny e Clgtart, un webtoon fantasy dai marcati toni ironici capaci di dare origine a situazioni uniche. Naturalmente continueranno le pubblicazioni regolari delle serie già presenti sulla piattaforma come Of Machines and Beasts, eletto highlight del mese.

Ricordiamo infine che l’app Jundo è disponibile sia per dispositivi iOS che Android, ha attualmente 89 opere nel catalogo, con più di 13000 pagine di contenuti, con i primi capitoli disponibili gratuitamente, mentre per poter leggere l’intera selezione sarà necessario sottoscrivere un abbonamento di 1.99 euro al mese.