Jundo: la piattaforma digitale italiana svela le novità di aprile

Attraverso un comunicato stampa, Jundo, la piattaforma digitale per la lettura di webtoon e fumetti sia italiani che internazionali, ha presentato le novità in arrivo nel mese di aprile 2022. L'offerta si amplia con due nuovi volumi Jundo Originals e ben cinque novità!

Jundo presenta le novità mensili della piattaforma. Il catalogo, nel mese di aprile, accoglie due nuovi Jundo Originals. L'etichetta dedicata ai giovani esordienti italiani dà il benvenuto a Forelsket di Matteo Filippi e Lorenzo Ridolfi, e L'Universo in cui abiti di Giuseppe Batteria.

Forelsket segue le vicende del poeta Hans Christian Andersen, che per salvarsi dall'apatia causata da un amore impossibile, si mette in viaggio verso il luogo in cui è nato. Per raggiungere la sua isola d'origine, s'imbatte in orripilanti mostri magici. Per sconfiggerli, si affianca al soldato Kay.

L'Universo in cui abiti è ambientato in un universo parallelo dove non esiste la tecnologia, ma solamente la magia. Kappa, che svolge degli scavi in qualità di ricercatore, trova uno smartphone. Questo avvenimento sconvolge la sua vita e lo costringe a lottare per la sua sopravvivenza.

Tra le novità di aprile, troviamo altre cinque serie webtoon. Il 1° aprile debutta Spider Web, horror/thriller del cinese Kuaikan Comics. Una settimana più tardi, l'8 aprile, arriva I'll be waiting for you in 1999, Slice of Life di 32 episodi di DJun. Il 15 del mese è poi il turno di Duality, Action Fantasy di Webtoon Canvas. Il 20 aprile tocca a Chimere di Paolo Ferrara, Nicolò Pendielli e Nikita Martinelli, e due giorni dopo a DOLO's Destiny Pill. La popolarità dei manga in Italia è in crescita, e con questa piattaforma il pubblico nostrano ha ora accesso a un catalogo di gemme nascoste.

Con Jundo, partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtton, ad aprile continuano oltre 30 serie webtoon. Queste, che escono settimanalmente ogni venerdì, includono i seguitissimi Of Machines and Beasts, Streetball Arena e All of You. Su Jundo, la cui app è disponibile anche su dispositivi iOS e Android, ci sono oltre 98 opere, per soli 1,99 euro mensili.