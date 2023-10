Jundo: tutte le variant disponibili a Lucca e le opere gratuite per ottobre 2023

Jundo la piattaforma digitale di webtoon più conosciuta in Italia che presenta costantemente novità e da spazio a moltissimi autori emergenti, ha comunicato delle uscite speciali per il Lucca Comics&Games 2023, che si terrà nella città toscana dal 1° al 5 novembre. Vediamo insieme tutte le grandi novità in arrivo nel mese di ottobre e non solo.

Il 13 ottobre si aggiungeranno al catalogo Arturo e la minaccia dei dinoghoul, scritto da Maurizio Calcagno e illustrato da Luca Gagliasso, un fantasy in cui il protagonista quindicenne ed Elia, un bullo della sua scuola, si ritrovano per magia nel Giurassico dove però i dinosauri possono parlare. Lo stesso giorno arriverà anche anche AGAM di Marco Perini, un’opera fantasy ambientata in un mondo diviso in quattro regioni e altrettanti popoli, tutti molto diversi tra loro e minacciati dal ritorno dell’Avvoltoio.

Come il resto delle opere saranno immediatamente disponibili in formato digitale ma nello stand di Lucca sarà possibile acquistarli in formato cartaceo. Una settimana dopo, il 20 ottobre, arriverà invece My Uncles Have Fangs di Kuaikan Comics, serie incentrata sull’azione e sull’avventura con protagonista un uomo che improvvisamente e senza una spiegazione apparente si trasforma in un cane, e stringerà un’alleanza con una ragazza e un gatto per scoprire la verità dietro quel fenomeno.

Jundo ha anche confermato l’arrivo di Salad Days, una storia di amicizia e sacrificio di un ballerino e un pugile che si sostengono a vicenda, arriverà a Lucca in formato cartaceo, e avrà una versione variant insieme a Checkmate e Of Machines and Beasts. Ultima novità riguarda le tre opere gratuite per il mese di ottobre per il Freedom Day: Checkmate! Capture My Heart, The Call of the Beasts e Perhaps in the Future.

Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità e annunci nei commenti. Prima di salutarci ricordiamo che a Lucca ci sarà anche Hiro Mashima, celebre autore di Fairy Tail, e vi lasciamo agli eventi imperdibili di Toei Animation a Lucca Comics&Games 2023.