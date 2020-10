Juni Ito incontra Evangelion in un inquietante tatuaggio dell'EVA 01

Junji Ito viene riconosciuto oggi come uno dei mangaka più talentuosi per quanto riguarda la creazione di storie dell'orrore nel fumetto giapponese, e tra i vari riferimenti che si possono trovare nelle sue opere, mancano i mecha, presenti ad esempio in Neon Genesis Evangelion, una delle serie più amate, e controverse, del genere.

Un incontro diretto tra il genere mecha e quello dell'horror psicologico che caratterizza le storie di Ito, probabilmente non avverrà mai, ma sotto alcuni punti di vista, soprattutto se si considerano gli sviluppi finali di Evangelion, la serie creata da Hideaki Anno potrebbe rientrare parzialmente nella sfera dell'horror.

Tuttavia un fan della serie con protagonista il giovane Shinji Ikari, ha deciso di rendere questa unione ancora più inquietante, facendosi tatuare un disegno dell'EVA 01 con lo stile dettagliato di Junji Ito. L'utente @samxsoto ha condiviso su Reddit il post che potete trovare in calce alla notizia, mostrando la perfetta realizzazione del gigantesco mecha, con un tratto estremamente vicino a quello del mangaka.

Ricordiamo che i film di Evangelion sono tornati nei cinema giapponesi in una speciale versione 4D, e sarà possibile vederli fino al 24 dicembre, e vi lasciamo ad un simpatico video di Junji Ito, dedicato alla sua nuova storia Billions Alone.