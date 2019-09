Anche Junichi Masuda si congratula con Ash per la vittoria in Pokemon Sun and Moon

Dopo tanti anni, viaggi attraverso regioni sconosciute e battaglie al cardiopalma, quel bambino di dieci anni è finalmente riuscito a coronare un suo sogno. Ash Ketchum è il vincitore della Lega di Alola, introdotta in Pokemon Sun and Moon e che l'ha visto battere Iridio in una finale emozionante.

Gli appassionati dell'anime di Pokemon si sono scatenati in tutto il mondo per l'attesissima vittoria di una Lega Pokemon che Ash inseguiva da venti anni di episodi del franchise. In Pokemon Sun and Moon è riuscito nel traguardo e ai complimenti arrivati oggi si sono aggiunti quelli di un personaggio di non poca importanza.

Junichi Masuda, compositore delle musiche dei videogiochi di Pokemon e membro di spicco della Game Freak, ha pubblicato un tweet dove si congratula con Ash. Un riconoscimento importante da una delle figure più importanti del franchise, avendo anche curato il character design della serie Pokemon Advanced Generations. Il personaggio protagonista dei tanti anime di questi anni non è mai apparso sulle avventure della Nintendo, tuttavia l'allenatore è ormai una figura di spicco nel franchise.

Chissà se però Ash avrà un seguito, dato che le voci sul futuro anime dei Pokemon danno per scontato un reboot che coinvolgerà tutte le regioni finora esplorate.