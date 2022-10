Junji Ito, annunciate delle carte di Magic The Gathering con le illustrazioni del maestro

Ci stiamo avvicinando ad Halloween, e per arrivare al meglio alla festa spettrale Magic: The Gathering ha annunciato una collaborazione con il mangaka Juji Ito per un Secret Lair. I Secret Lair sono dei mini set del famoso gioco di carte collezionabili dove sono contenute carte realizzate da un particolare artista.

Junji Ito, che ha trionfato agli Eisner Awards 2022, è uno dei maggiori autori di manga horror di sempre. Portano la sua firma opere come Uzumaki e Tomie, protagoniste degli incubi di molti lettori. Lo stile di Ito è caratterizzato da un'attenzione pazzesca al dettaglio, che spesso serve per creare dei volti e dei paesaggi grotteschi e disumani, oltre a delle scene davvero raccapriccianti.

Magic: The Gathering ha deciso di collaborare con Junji Ito, come annunciato in una live streaming su YouTube, per realizzare quattro carte speciali disponibili dal 17 ottobre. Il Secret Lair conterrà ristampe speciali delle carte nere Doomsday, Thoughtseize, Carrion Feeder e Plaguecrafter, con uno speciale artwork di Ito.

Ecco gli effetti delle quattro carte:

Doomsday: cerca nel tuo grimorio e cimitero cinque carte e esilia tutte le altre. Metti le carte in cima al grimorio in qualsiasi ordine. Perdi metà dei tuoi punti vita arrotondati per eccesso.

Thouhtseize: il giocatore scelto rivela la propria mano. Scegli una carta non terra da essa. Il giocatore scarta quella carta. Perdi 2 punti vita.

Carrion Feeder: Carrion Feeder non può bloccare. Sacrifica una creatura: mettiun segnalino +1/+1 sul Carrion Feeder.

Plaguecrafter: Quando Plaguecrafter entra sul terreno, ogni giocatore sacrifica una creatura o un planeswalker. I giocatori che non possono fare ciò, scartano una carta.

Un'altra soddisfazione quindi per Junji Ito, che dopo la serie Junji Ito Maniac in arrivo su Netflix vede concretizzarsi anche la collaborazione con Magic: The Gathering, il gioco di carte più seguito al mondo.