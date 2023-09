Junji Ito celebra Doraemon con un'illustrazione davvero inquietante!

Doraemon è lontano da quello che penseresti di un personaggio spaventoso nella cultura pop giapponese. Apparendo come un adorabile felino proveniente dal futuro, il personaggio è stato presentato per la prima volta negli anni '60 e da allora ha ricevuto innumerevoli progetti anime, film, videogiochi e merch per seguire le sue avventure surreali.

Per celebrare la stagione spettrale che si sta avvicinando rapidamente, il gatto volante blu ha recentemente incrociato uno dei più grandi maestri moderni dell'horror, Junji Ito .

Junji Ito è stato un vero e proprio promotore sia nel mondo degli anime che dei manga. Continuando a pubblicare storie inquietanti di terrore nel formato manga, l'artista ha anche ricevuto numerosi adattamenti anime in passato.

All'inizio di quest'anno, Netflix ha pubblicato una serie antologica, Junji Ito Maniac: Japanese Tales of The Macabre, che ha portato per la prima volta molte delle sue storie manga sul piccolo schermo. Durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno, sono stati rilasciati altri filmati per Uzumaki di Adult Swim , il primo progetto anime ad adattare una delle storie più grandi di Ito. Sebbene la serie anime sia stata ritardata diverse volte a causa del COVID-19 e di problemi di produzione, i fan continuano ad attendere con ansia l’arrivo della serie.

Anche se Junji Ito non sta creando una nuova storia basata sul noto gatto blu Doraemon, sta prestando il suo commento a una nuova pubblicazione recentemente arrivata nelle edicole giapponesi in "Doraemon: Zokuzoku Bururu Horror-Hen", alias "Shivering Horror Edition".

L'antologia raccoglie quindici racconti che ruotano attorno a racconti spettrali che seguono Doraemon e i suoi amici. Puoi controllare l'opera d'arte e il poster all'interno dell'articolo.

Pur avendo un progetto anime piuttosto grande all'orizzonte, Ito sta anche cercando di prendere d'assalto Hollywood. In passato, abbiamo visto adattamenti live-action di Tomie, uno dei più grandi personaggi di Ito che ha fruttato alcuni film spaventosi per il personaggio titolare. In collaborazione con Fangoria Studios, Bloodsucking Darkness riceverà un adattamento live-action che darà una nuova svolta terrificante alle creature della notte