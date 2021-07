Junji Ito: il celebre mangaka svela una delle sue icone horror preferite

Considerato uno degli autori più rilevanti nell'ambito del fumetto giapponese, l'artista Junji Ito sta facendo molto parlare di sé ultimamente. Dopo aver vinto due statuette ai Premi Eisner 2021, per Remina and Venus in The Blind Spot, durante un panel tenutosi al Comic Con di San Diego, il maestro ha rivelato una delle sue icone horror preferite.

Famoso per aver ideato e disegnato alcune delle creature più terribili, inquietanti e disturbanti del vasto universo dei manga, e adattato diverse storie basate su romanzi e altri lavori universalmente conosciuti, basti pensare alla sua interpretazione di Frankenstein, Ito ha condiviso con i fan le sue opinioni riguardo uno degli assassini più conosciuti della storia del cinema dell'orrore.

Nel corso della fiera di fumetti di San Diego, il mangaka è stato invitato per parlare del suo nuovo lavoro, Sensor, e durante il panel a lui dedicato, Ito ha rivelato di essere un grande appassionato del film Non Aprite Quella Porta, e in particolare del personaggio di Leatherface, l'inquietante killer cannibale protagonista dell'intera saga. Rimanendo in tema, l'autore ha anche confermato che qualora dovesse stilare una classifica con le altre icone del genere horror, Freddy Krueger di Nightmare sarebbe sicuramente sopra a Jason Voorhees di Venerdì 13.

Ricordiamo che Junji Ito è apparso in Animal Crossing New Horizons, e vi lasciamo ad un suo intervento per giudicare i mostri più inquietanti sul web.