Junji Ito: il Comic-con di San Diego inaugura l'Ito-verso! Una sorpresa per i fan

Il Comic-Con di San Diego è da poco cominciato e fra le nuove sorprese in serbo per gli appassionati sono presenti serie come Dragon Ball Super, My Hero Academia e i film lo Studio Ghibli: anche le opere del maestro dell'occulto Junji Ito sono state rese protagoniste di questo evento.

Junji Ito sarà ospite dell'evento: dopo la notizia della produzione di Uzumaki, l'autore si è reso protagonista di una mostra unica, allestita da Viz Media, che omaggia tutte le opere passate attraverso la Junji Ito Exhibit.

All'inizio di quest'anno, Netflix ha pubblicato una serie antologica originale che ha portato sul piccolo schermo alcune delle storie più spaventose del maestro dell'horror. Junji Ito's Maniac: Japanese Tales of The Macabre, presentava storie da brivido come Palloncini appesi, Muffa, Tomie: Fotografia e La Bulla, solo per citarne alcune.

Precedentemente è stato annunciato il continuo della produzione di Uzumaki, la famosa opera Spirale dell'autore, in collaborazione con Adult Swim di Cartoon Network. I fan sperano di poter vedere nuovi sviluppi dell'opera durante il Comic-Con di San Diego.



Anche per chi non potrà presenziare all'evento, Viz Media ha offerto ai lettori appassionati ogni foto della mostra. L'Ito-Verse espone le tavole più raccapriccianti e macabre del disegnatore, riportando l'immancabile Soichi, Tomoe e lo stesso Uzumaki.

Mostri, occulto, paranormale e tanti altri sono i temi che porta l'autore nelle proprie opere, eppure la paura rivelata da Junji Ito è molto diversa da quella che solitamente rappresenta. Che possa essere uno spunto per una prossima opera?