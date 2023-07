Junji Ito conferma che Uzumaki è ancora in produzione: l'annuncio ai fan

Uzumaki è uno dei racconti meglio riusciti della grande produzione di horror del maestro Junji Ito. Dopo un difficile trascorso, l'adattamento anime della collana di manga omonima è ancora in fase di produzione e il progetto non è stato abbandonato.

Vi siete mai chiesti quale fosse la paura più grande di Junji Ito? State certi che la risposta vi stupirà, perché non ha nulla a che vedere con le creature disturbanti e gli scenari macabri di cui racconta nei propri manga il grande maestro dell'horror.

Uzumaki, in italiano "Spirale", è una delle opere di Ito che ha avuto maggiore successo per l'atmosfera opprimente e le storie contorte al suo interno, narrando di una maledizione che ha colpito una piccola cittadina giapponese in cui le persone si ossessionano a dismisura con la forma a spirale.

A oggi, il racconto ancora non ha un proprio adattamento anime, ma gli autori ci tengono a far sapere ai fan che è ancora in lavorazione: originariamente annunciata per il 2019, la serie sarebbe dovuta andare in onda su Adult Swim.



Inizialmente ritardata a causa della pandemia di Covid-19, Production I.G. e i creatori responsabili dell'anime in arrivo non hanno ancora confermato quando la serie verrà rilasciata.

Per l'Anime Expo 2023 i produttori dell'opera hanno offerto ai fan un aggiornamento sul fatto che Uzumaki è ancora in lavorazione e che arriverà presto sul piccolo schermo, sebbene la serie fosse stata rimandata dall'ottobre dello scorso anno ad un tempo indeterminato.

Inoltre, è stato rilasciato un filmato per Uzumaki che ha lasciato i fan a bocca aperta: il video in questione ricorda fedelmente lo stile originale di Junji Ito, in bianco e nero, e rivela che la serie sarà composta da quattro episodi.

A gennaio di quest'anno è uscita una nuova raccolta di racconti del maestro dell'occulto, chiamata Junji Ito: Maniac, disponibile su Netflix e che vede le storie più di successo dell'autore trasportate in anime.