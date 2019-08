Junji Ito e Crunchyroll annunciano una linea di abbigliamento per Halloween

Crunchyroll ha trovato un modo bizzarro per rendere omaggio al mangaka autore di storie horror Junji Ito , ovvero lanciare una nuova linea di abbigliamento dedicata proprio ai suoi racconti. Vediamo insieme i dettagli.

Stephen King, John Carpente, Wes Craven. Questi sono solo alcuni dei maestri dell’horror, autori di storie considerate tra le più spaventose mai create. A questa lista, tuttavia, dovrebbe essere aggiunto Junji Ito, scrittore/disegnatore giapponese, che ha creato alcune delle storie più terrificanti sia in ambito manga che anime. Con l’avvicinarsi di Halloween, Crunchyroll ha annunciato una nuova linea di abbigliamento per onorare il maestro e i suoi racconti. Per chi non conoscesse il maestro Ito, qui potete trovare un'intervista esclusiva di Everyeye fatta lo scorso anno in occasione di Lucca Comics&Games 2018.

Crunchyroll ha condiviso la notizia, che potete trovare in fondo alla pagina, della nuova linea sul suo account Twitter ufficiale, mostrando 5 magliette che saranno disponibili solo a partire dalla convention anime di Crunchyroll, CRX che si terrà a fine agosto e inizio settembre.

Potreste notare che le magliette mostrate non sono particolarmente spaventose. Ito ha disegnato appositamente per questa iniziativa, due gatti vicini e sdraiati l’uno sull’altro. Possono essere intesi come extraterrestri pronti a distruggere la razza umana? Oppure sono presenze demoniache del sottomondo pronte a gustarsi la vita sulla Terra? A quanto pare, no. Sono semplicemente un riferimento ai gatti di Junji Ito per i quali a scritto un‘ opera intitolata “Il diario del gatto di Junji Ito: Yon & Mu”. Il manga presenta a volte i gatti dell’autore in maniera orribile, ma la storia si concentra sulla vita stressante e mondana di uno scrittore horror che cerca di vivere con delle creature con le quali non aveva mai avuto a che fare.

Se non parteciperete alla CRX, non abbiate paura, poiché Crunchyroll ha aggiunto una sezione nel suo store online, interamente dedicata alla linea di Junji Ito, sia per le serie anime in uscita e già uscite, aggiungendo inoltre uno skateboard speciale per i fan degli sport estremi che vogliono aggiungere ancora più brivido alle loro attività.