Junji Ito incontra Luigi's Mansion in questo terrificante crossover su una t-shirt

Junji Ito è uno dei capisaldi dell'horror contemporaneo, un maestro che riesce a far diventare mostruoso e terrificante qualsiasi soggetto gli passi tra le mani. Con Junji Ito Maniac: Japanese Tales of Mystery, anche i fan degli anime hanno potuto assaporare il mondo di questo fumettista unico nel proprio genere.

Il suo talento, tuttavia, non si limita al semplice racconto dell'occulto. Lo stile di questo mangaka è caratterizzato da tavole spettrali e inquietanti con una particolare cura sulle espressioni facciali e sul loro chiaroscuro.

Recentemente Junji Ito ha creato un'illustrazione dedicata a Doraemon che non mancava assolutamente del suo stile tradizionale. Doraemon è diventato protagonista di un fumetto horror nelle ultime settimane e Ito ha voluto celebrare a modo suo quest'uscita.

Lo stile del mangaka questa volta ha incontrato Luigi's Mansion, il videogioco del fratello di Mario Bros. Questa volta non si tratta di un'opera originale di Junji Ito ma è innegabile il riferimento. Un brand specializzato in oggettistica nerd e magliette ha voluto ricreare un design speciale mischiando il mondo dei manga con quello dei videogiochi.

Al centro della grafica ideata per questa t-shirt è possibile vedere Gooigi, il clone verde di Luigi presente nel noto videogioco, in una versione più terrificante e grottesca. Luigi è visibilmente sconvolto, sebbene venga mostrato solo di spalle.

Com'è stato riferito dalla casa di produzione Adult Swim, una serie anime basata su Uzumaki di Junji Ito è in lavorazione e sarà resa disponibile il prossimo anno. Per cercare di preservare lo stile originale dell'autore è stato scelto di ricreare la nuova serie animata in bianco e nero, com'è stato mostrato nell'ultimo trailer.