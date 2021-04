Junji Ito: il maestro dell'horror giudica i mostri più popolari sul web

Considerato da molti anni come il maestro indiscusso dell'horror in ambito manga e anime, Junji Ito sta facendo molto parlare di sé ultimamente, grazie soprattutto alla produzione di una trasposizione animata per Uzumaki ad opera dello studio Drive, e di recente l'autore ha partecipato ad una simpatica iniziativa organizzata da Viz Media.

Nel video che trovate in calce infatti, condiviso su Twitter tramite l'account ufficiale della casa editrice statunitense, il maestro Ito viene mostrato mentre giudica attentamente dei disegni, tutti appartenenti ad autori differenti e con stili totalmente diversi tra loro, con protagonisti alcuni dei mostri più conosciuti e popolari in rete. Nonostante lui stesso sia il creatore e l'ideatore di molte delle creature più stravaganti e terrificanti del fumetto orientale, è rimasto sorpreso da alcune delle immagini, in particolar modo dagli inquietanti Siren Head, Long Horse e Lucid Dreams.

Alla conclusione del video, uno dei diversi registrati in collaborazione con Viz Media, Junji Ito afferma che la creazione più spaventosa, nonché la sua preferita, è stata la gigantesca Siren Head in mezzo ad un cimitero, realizzata dall'artista Trevor Henderson.

Ricordiamo che la terrificante storia Dissolving Classroom è stata animata da un fan, e vi lasciamo all'annuncio di una trasposizione animata per la Masterworks Collection di Junji Ito.