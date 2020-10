Junji Ito: il maestro dell'horror presenta la storia Billions Alone con un simpatico video

Junji Ito, uno dei mangaka più affermati per quanto riguarda storie dell'orrore, è tornaato a far parlare di sé dopo aver pubblicato, in collaborazione con VizMedia un simpatico video di presentazione di Billions Alone, racconto contenuto nella sua ultima opera, Venus in The Blind Spot.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, pubblicato dall'account ufficiale di Viz, è lo stesso Ito ad introdurre gli spettatori ad un primo e veloce sguardo al racconto in questione, che ha come soggetto principale una serie di inquietanti omicidi e massacri in cui le vittime vengono ritrovate legate insieme, e per presentarlo Ito si mostra mentre cuce insieme due orsetti di peluche.

Successivamente appaiono le tavole delle prime pagine di Billions Alone, in cui vediamo una riunione di classe, durante la quale alcuni studenti discutono del fatto che questa serie di omicidi stia avvenendo sempre più vicino alla zona in cui si trovano. Ito è famoso per trattare temi del genere in una maniera unica, del tutto particolare, che creano un connubio perfetto con il suo stile di disegno, caratterizzato da giochi di prospettiva, simbolismo e una grande cura per le ombreggiature e i dettagli.

Ricordiamo che di recente Junji Ito ha parlato del suo lavoro in un'intervista, e vi lasciamo all'origine della sua vena creativa.