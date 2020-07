Junji Ito: il maestro dell'horror rivela di voler lavorare con Stephen King

Vi piacerebbe leggere un manga scritto da King e disegnato da Ito? Purtroppo i fan dello scrittore americano hanno dovuto abbandonare il sogno di vedere la serie TV de La Torre Nera , cancellata da Amazon. Speriamo che anche il sogno di Ito non si frantumi in questo modo.

Durante il Comic Con 2020, che si è tenuto in modalità virtuale a causa della pandemia che ha colpito pesantemente anche gli Stati Uniti d'America, c'è stata un'intervista a Junji Ito . Il creatore di Uzumaki e Tomie ha espresso il volere di collaborare con Stephen King , lo scrittore che si è distinto per una miriade di romanzi.

Junji Ito è un autore che in Giappone è sempre sulla cresta dell'onda. Ormai da anni terrorizza il mercato con i suoi manga, sempre a tinte horror e psicologiche. Da pochi mesi si è concentrato sulla pubblicazione di La Zona Fantasma sull'app LINE , affrontando l'horror in modo diverso dal solito e con un punto di vista differente.

