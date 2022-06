Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre è il nuovo anime di Netflix a tema horror

Junji Ito è uno dei mangaka più famosi in Giappone. I suoi lavori sono tanti, principalmente storie brevi e oneshot. Alcune di queste hanno conquistato tanta popolarità; mentre si attende l'anime di Uzumaki - Spirale, la cui data di uscita è ancora ignota, Netflix annuncia una collaborazione speciale con il mangaka dell'horror.

Durante la Netflix Geeked Week, nel terzo giorno dedicato agli anime è stata annunciata la produzione di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, una serie che adatterà venti storie tratte dai racconti del mangaka. Alcuni dei nomi fatti includono Tomie, Soichi e The Hanging Balloons.

A confermarlo ci pensa anche il mangaka, con Junji Ito che si è mostrato in un video e ha raccontato la genesi di questo progetto e come sta proseguendo, rivelando alcune delle serie che verranno adattate nell'anime e che verranno trasposte per la prima volta. Durante il video si possono notare alcuni disegni preparatori e tanto altro. Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre arriverà su Netflix nel 2023.

Era già stato confermato da tempo che ci sarebbe stato un progetto su alcune storie di Junji Ito. Intanto Netflix ha annunciato anche il progetto Moonrise con WIT Studio durante lo stesso evento.