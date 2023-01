Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre: l'anime è da oggi disponibile su Netflix

Il maestro dell'horror Junji Ito è pronto a turbarvi la notte con una nuova serie animata, intitolata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, che da oggi è disponibile su Netflix. Il colosso americano, dunque, continua la sua opera di variegare il proprio palinsesto con più generi.

L'ultimo trailer di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre aveva confermato la data d'uscita dell'anime fissata al 19 gennaio, promessa che il colosso dedito allo streaming on-demand ha mantenuto. L'inquietante antologia dell'orrore firmata Netflix è così disponibile alla visione sotto forma di 20 storie brevi raccolte in 12 episodi diversi.

Ricordiamo che la serie televisiva approda anche con la possibilità di seguire le vicende sia con doppiaggio in italiano che in lingua originale con sottotitoli. Si tratta di un modo interessante per ingannare il tempo in attesa di novità sull'anime di Uzumaki, l'attesissimo adattamento televisivo del capolavoro di Junji Ito che è stato più volte rinviato.

