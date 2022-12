Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, l'orrore arriva in una nuova visual

Junji Ito è indubbiamente uno dei grandi maestri del fumetto giapponese, e le sue opere permettono molte interpretazioni, elemento che continua ad attirare appassionati in tutto il mondo. Finalmente le sue storie migliori stanno per debuttare nell'anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, mostratosi in una nuova visual.

Per celebrare l’arrivo di questa serie antologica su Netflix il 19 gennaio 2023, il maestro ha infatti realizzato la speciale illustrazione che potete vedere nel post in calce. Come viene specificato anche nel commento che precede l’immagine, e come si evince dai volti dei personaggi presenti nel disegno, i racconti Tomie: Foto, Palloncini Appesi e L’Animale Domestico di Souchi saranno adattati all’interno della serie. Nell’illustrazione Ito ha condensato in un’unica immagine i diversi elementi soprannaturali che compongono le tre storie in questione, e a ricoprire un ruolo quasi centrale è l’enorme volto di Tomie che si rivela in realtà un palloncino col cappio alla fine.

Una trovata simpatica, e allo stesso tempo inquietante, con la quale Junji Ito ha voluto informare i lettori più appassionati che non vedono l’ora di scoprire come lo Studio DEEN abbia adattato alcuni dei migliori racconti del maestro dell’horror, dopo aver realizzato la serie Junji Ito Colletion uscita nel 2018. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova visual firmata da Junji Ito nella sezione riservata ai commenti.

Infine, vi lasciamo all'ultimo trailer di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, e alle altre storie che verranno adattate nell'anime.