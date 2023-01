Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, nuovo trailer per la serie horror

Manca ormai poco per addentrarsi nei contorti universi ideati dal maestro dell’horror Junji Ito nella nuova serie che arriverà su Netflix il 19 gennaio 2023. A meno di una settimana di distanza Studio DEEN ha pubblicato il terzo trailer di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, introducendo anche il tema della sigla di chiusura.

Il video, riportato in cima alla notizia, è stato pubblicato prima sul sito ufficiale della serie per poi arrivare sui social e sul canale YouTube, e permette di dare uno sguardo, piuttosto rapido, alle 20 storie che andranno a comporre questo nuovo viaggio tra gli orrori di Junji Ito. Oltre a dare quindi un veloce assaggio della produzione e dello stile di DEEN, migliorato rispetto alla serie del 2018, il video è stato anche un modo per presentare agli spettatori il tema musicale della sigla di chiusura degli episodi, vale a dire Iu Toori di JYOCHO, traducibile con “come era stato detto”.

Shinobu Tagashira torna nel doppio ruolo di regista e character designer dopo il prezioso contributo alla serie Junji Ito Collection, e con lui anche Kaoru Sawada in qualità di sceneggiatore e adattatore delle opere originali del mangaka. In conclusione, vi lasciamo ad un’inquietante artwork firmato da Ito per anticipare alcune delle storie presenti nella serie, e ricordiamo che è stata già svelata l'opening della serie, realizzata da MADKID.