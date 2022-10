Junji Ito Maniac: Netflix rivela le storie che ci saranno nell'anime horror

Junji Ito è uno degli autori cardine dell'horror giapponese. È in attività da decenni e ha prodotto tantissime storie, spesso brevi e autoconclusive, che sono state raccolte in vari volumi. Mentre si lavora ancora a Uzumaki, una delle sue storie più lunghe e famose, Netflix ha in programma l'anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre.

Le storie di Junji Ito che saranno adattate in questo anime saranno tratte dai vari capitoli e volumi conclusivi scritti dall'autore negli anni. Non ci sarà, quindi, per moltissime di esse, un filo conduttore tra i vari episodi. Dopo i primi dettagli rivelati, ecco un elenco di altre storie che verranno trasposte nell'anime:

Ice Cream Truck (Il camion dei gelati);

Bohyo no Machi (Cimitero);

Zosho Genei (La libreria dell'illusione);

Kubi no Nai Chokoku (Statua senza testa).

Quattro storie che si vanno ad aggiungere alle cinque già rivelate in passato. In aggiunta, è stata resa disponibile una nuova locandina (presente in basso) e sono stati rivelati anche i doppiatori di questi episodi e i loro personaggi:

Ryotaro Okiayu doppierà Sonohara ("Ice Cream Truck")

Sara Matsumoto doppierà Tomoki ("Ice Cream Truck")

Takatsugu Chikamatsu doppierà Ice Cream Man ("Ice Cream Truck")

Ryohei Kimura doppierà Tsuyoshi Yoshikawa ("Bohyo no Machi")

M.A.O doppierà Kaoru Yoshikawa ("Bohyo no Machi")

Aya Uchida doppierà Izumi Murakami ("Bohyo no Machi")

Yuuki Kaji doppierà Goro Shinozaki ("Zosho Genei")

Tomoe Hanba doppierà Koko Shinozaki ("Zosho Genei")

Fumiko Orikasa doppierà Rumi ("Kubi no Nai Chokoku")

Takashi Kondō doppierà Shimada ("Kubi no Nai Chokoku")

Netflix sta lavorando assiduamente e con attenzione a Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Qual è la storia che attendete con più aspettative?